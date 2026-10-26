— Глубокоуважаемый Сергей Евгеньевич, поздравляя Вас с днем рождения, не могу не высказать восхищения Вашим талантом увлекаться делом, которым Вы занимаетесь в каждый конкретный момент времени. Руководитель аппарата правительства России в ранге вице-премьера, руководитель администрации президента России, председатель Государственной думы Федерального собрания РФ, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества — вся эта деятельность требует разных талантов и несхожих деловых качеств, профессионального перевоплощения, если угодно. И Ваш природный артистизм, умение слушать, слышать и действовать во благо Отечества и его граждан не может не вызывать заслуженного признания. Вы умеете располагать к себе людей — даже, когда приходится говорить с ними на разных языках. Как известно, в России надо жить долго, чего и желаю Вам от всей души.