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Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня исполняется 72 года директору Службы внешней разведки Сергею Нарышкину
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Его поздравляет спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:
— Глубокоуважаемый Сергей Евгеньевич, поздравляя Вас с днем рождения, не могу не высказать восхищения Вашим талантом увлекаться делом, которым Вы занимаетесь в каждый конкретный момент времени. Руководитель аппарата правительства России в ранге вице-премьера, руководитель администрации президента России, председатель Государственной думы Федерального собрания РФ, директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества — вся эта деятельность требует разных талантов и несхожих деловых качеств, профессионального перевоплощения, если угодно. И Ваш природный артистизм, умение слушать, слышать и действовать во благо Отечества и его граждан не может не вызывать заслуженного признания. Вы умеете располагать к себе людей — даже, когда приходится говорить с ними на разных языках. Как известно, в России надо жить долго, чего и желаю Вам от всей души.
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №199

от 27.10.2026, стр. 3
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