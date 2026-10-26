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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Московском районе Петербурга проверили почти 400 автомобилей в ходе полицейского рейда

В Московском районе Санкт-Петербурга во время усиленного рейда проверили 382 автомобиля и 491 человека. По итогам проверки полицейские составили административные материалы в отношении нарушителей, а двоих иностранцев доставили в отдел полиции.
В Петербурге во время рейда выявили нарушения у двух иностранцев и водителя без прав

В Петербурге во время рейда выявили нарушения у двух иностранцев и водителя без прав

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Как сообщили 26 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, рейд проводился совместно с сотрудниками Федеральной службы охраны. Особое внимание правоохранители уделили Митрофаньевскому шоссе и площади Победы.
Среди проверенных оказались 83 иностранца. Двоих из них доставили в отдел полиции из-за нарушений режима пребывания в России.
Инспекторы Госавтоинспекции также выявили водителя, который управлял автомобилем без водительского удостоверения. Еще 14 человек привлекли к ответственности за различные нарушения, в том числе правил регистрации и эксплуатации транспорта, требований к его техническому состоянию и ПДД.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор