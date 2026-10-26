В Московском районе Петербурга проверили почти 400 автомобилей в ходе полицейского рейда

Инспекторы Госавтоинспекции также выявили водителя, который управлял автомобилем без водительского удостоверения. Еще 14 человек привлекли к ответственности за различные нарушения, в том числе правил регистрации и эксплуатации транспорта, требований к его техническому состоянию и ПДД.