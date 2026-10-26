В Петербурге началась необычно теплая неделя с температурой до +13 градусов
В Санкт-Петербурге понедельник, 26 октября, будет пасмурным, но необычно теплым для этого времени года. Днем ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха поднимется до +13 градусов.
По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. В 6:00 температура воздуха составляла +12,7 градуса. Атмосферное давление ночью понизится, а днем начнет расти.
Солнце взойдет примерно в 8:04 и зайдет в 17:19. Продолжительность светового дня составит около 9 часов 14 минут.
Согласно климатическим данным, среднесуточная температура для 26 октября в Петербурге составляет +4,5 градуса. Самым теплым этот день был в 2019 году, когда воздух прогрелся до +12,5 градуса. Минимальную температуру зафиксировали в 1912 году — 9,7 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 1999 году: тогда выпало 15 мм дождя.
В прошлом году 26 октября температура в городе колебалась от +7,1 до +11 градусов, а количество осадков составило 1 мм, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
В ближайшие два дня теплая погода сохранится: синоптики прогнозируют +9…+11 градусов и отсутствие существенных осадков.