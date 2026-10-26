В Петербурге началась необычно теплая неделя с температурой до +13 градусов

Согласно климатическим данным, среднесуточная температура для 26 октября в Петербурге составляет +4,5 градуса. Самым теплым этот день был в 2019 году, когда воздух прогрелся до +12,5 градуса. Минимальную температуру зафиксировали в 1912 году — 9,7 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 1999 году: тогда выпало 15 мм дождя.