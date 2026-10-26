УрФУ вернулся к обычному режиму обучения
Уральский федеральный университет (УрФУ) в Екатеринбурге вернулся к обычному формату обучения, сообщили в пресс-службе вуза. И местные, и иногородние студенты будут учиться в аудиториях.
«Два института УрФУ — ИРИТ-РТФ и ИнЭУ — начинают обживать свои корпуса в Новокольцовском кампусе. Пары на этой неделе стартуют уже на новой площадке»,— добавили в УрФУ.
С 1 сентября студенты вуза учились в гибридном режиме в связи с проведением Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, который проходил 11-17 сентября. К очным занятиям в аудиториях учащихся планировалось вернуть после 15 октября.