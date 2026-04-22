Студенты УрФУ будут учиться в гибридном формате до середины октября

Студенты очной формы всех курсов и уровней обучения Уральского федерального университета (УрФУ) начнут 2026/27 учебный год в гибридном и дистанционном формате с 1 сентября. К очным занятиям в аудиториях они вернутся после 15 октября. Соответствующий приказ подписал ректор УрФУ Илья Обабков.

В документе отмечается, что первокурсникам необходимо будет активировать учетные записи в личном кабинете студента и выбрать вид спорта для занятий физкультурой.

Напомним, учебный год в УрФУ начнется в гибридном формате из-за проведения Международного фестиваля молодежи. Он пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Ключевыми темами фестиваля станут сохранение исторической памяти, достижения России и «построение многополярного мира».

