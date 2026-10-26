Количество раненых при ракетной атаке на Белгород выросло до 18

Еще пять человек обратились за медицинской помощью после ракетного удара по Белгороду в ночь на 25 октября. Среди них была 16-летняя девушка, у которой диагностировали акубаротравму. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 18. Погибших, как и сообщалось ранее, двое. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.