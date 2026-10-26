Количество раненых при ракетной атаке на Белгород выросло до 18
Еще пять человек обратились за медицинской помощью после ракетного удара по Белгороду в ночь на 25 октября. Среди них была 16-летняя девушка, у которой диагностировали акубаротравму. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 18. Погибших, как и сообщалось ранее, двое. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.
Изначально после массированной атаки БПЛА власти заявляли об одном погибшем и 14 пострадавших. Затем главврач городской больницы №2 Ольга Мевша рассказала изданию «Белплюс», что утром скончался 88-летний раненый.
По последним данным мэра Валентина Демидова, повреждения получили 30 многоквартирных домов и четыре частных, 35 автомобилей, восемь коммерческих объектов, шесть административных и социальных. «В нескольких многоэтажных домах разрушения очень серьезные и масштабные. Повреждены не только окна, но и кровли, фасады, разрушены балконы»,— добавил он.
По данным на вечер 25 октября, 57 белгородцев находились в пунктах временного размещения, в том числе 12 детей.