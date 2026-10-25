Один человек погиб и 14 ранены из-за массированной атаки БПЛА на Белгород
Белгород минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников. Погиб мирный житель, еще 14 человек получили ранения. Восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города. Об этом 25 октября рассказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
«Если понадобится, будем направлять пострадавших в федеральные клиники. Шесть человек продолжат лечение амбулаторно»,— сообщил господин Шуваев.
По данным главы региона, в результате атаки повреждено 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих объектов и три соцобъекта.
«Держу на контроле ликвидацию последствий атаки»,— заявил Александр Шуваев.
По информации оперативного штаба региона, еще один мужчина погиб ранним утром 25 октября в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки дрона на автомобиль.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» накануне, за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 138 раз. В Шебекинском округе погиб мужчина. Также в Белгороде, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали семь человек, в том числе ребенок.