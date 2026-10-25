Один человек погиб и 14 ранены из-за массированной атаки БПЛА на Белгород

Белгород минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников. Погиб мирный житель, еще 14 человек получили ранения. Восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города. Об этом 25 октября рассказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев.