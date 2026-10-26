На Дону отремонтировали более 4,6 км дороги на Новошахтинск
В Родионово-Несветайском районе завершили ремонт участка региональной автодороги «Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — Новошахтинск». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.
Работы проведены на протяжении более 4,6 км в рамках национального проекта. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на дороги в регионе направят 34,6 млрд руб. В 2025 году в Ростовской области привели в порядок свыше 900 км дорог, в том числе подъезды к 235 школам, поликлиникам, спортивным и туристическим объектам.