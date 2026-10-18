На дороги Ростовской области направят 34,6 млрд рублей

На дорожное хозяйство области в нынешнем году направили 34,6 млрд рублей; в плане — 383 объекта регионального и местного значения. Работы идут сразу на нескольких крупных направлениях. На М-4 «Дон» 91 км трассы от Каменска-Шахтинского до Октябрьского района расширяют до шести полос — готовность уже 60%. Строится «Орбитальная-2»: первые 9 км соединят микрорайон Суворовский с улицей Обсерваторной. Продолжается реконструкция северного обхода Ростова, в Усть-Донецком и Мартыновском районах ремонтируют четыре моста. В городах и районах устанавливают 400 новых камер фотовидеофиксации — их рассчитывают использовать для снижения аварийности.