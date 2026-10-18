На дороги Ростовской области направят 34,6 млрд рублей
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отчитался об итогах дорожного года и планах, попутно поздравив работников отрасли с профессиональным праздником. Он отметил, что на дороги в регионе в этом году направят 34,6 млрд руб.
В 2025 году в регионе привели в порядок свыше 900 км дорог, в том числе подъезды к 235 школам, поликлиникам, спортивным и туристическим объектам, сообщил глава региона. Завершена третья очередь северного обхода Ростова-на-Дону протяжённостью 12,7 км — она связала трассы М-4 «Дон» и Ростов — Таганрог. В самом Ростове открыли четырёхполосный участок на улице Вавилова.
На дорожное хозяйство области в нынешнем году направили 34,6 млрд рублей; в плане — 383 объекта регионального и местного значения. Работы идут сразу на нескольких крупных направлениях. На М-4 «Дон» 91 км трассы от Каменска-Шахтинского до Октябрьского района расширяют до шести полос — готовность уже 60%. Строится «Орбитальная-2»: первые 9 км соединят микрорайон Суворовский с улицей Обсерваторной. Продолжается реконструкция северного обхода Ростова, в Усть-Донецком и Мартыновском районах ремонтируют четыре моста. В городах и районах устанавливают 400 новых камер фотовидеофиксации — их рассчитывают использовать для снижения аварийности.
Впереди — реконструкция путепровода на северном въезде в Батайск и основных въездов в Ростов-на-Дону, а также проектирование западного обхода Новочеркасска к особой экономической зоне «Ростовская».
Дорожная программа на Дону смещается от точечных ремонтов к каркасу обходов: северный обход Ростова достраивается, на подходе западный обход Новочеркасска — логика ясная, разгрузить исторические центры городов от транзита, идущего к М-4 «Дон» и ОЭЗ. При этом заявленный объём финансирования в 34,6 млрд рублей на сотни объектов означает, что средний чек на объект скромный: основная нагрузка в ближайшие годы ляжет на несколько флагманских стройок вроде расширения «Дона» и обходов.