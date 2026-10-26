Отстрел косолапых

Сейчас промысловая охота в Удмуртии разрешена на девять видов животных, в том числе белку, бобра, волка, куницу и лисицу. Бурый медведь в этот перечень не входит. Его включение позволит вести добычу в рамках промысловой деятельности — для заготовки, производства и продажи полученной продукции. Любительская и спортивная охота на медведя сохранятся.