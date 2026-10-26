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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Удмуртия

Отстрел косолапых

Комиссия Госсовета Удмуртии поддержала промысловую охоту на медведей
Обновлено
Комиссия Госсовета Удмуртии по агропромышленному комплексу и природопользованию рекомендовала парламенту принять к рассмотрению законопроект о включении бурого медведя в перечень животных, разрешенных для промысловой охоты. Документ предполагает изменение регионального закона об охотничьих ресурсах.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сейчас промысловая охота в Удмуртии разрешена на девять видов животных, в том числе белку, бобра, волка, куницу и лисицу. Бурый медведь в этот перечень не входит. Его включение позволит вести добычу в рамках промысловой деятельности — для заготовки, производства и продажи полученной продукции. Любительская и спортивная охота на медведя сохранятся.
Как сообщалось ранее, в Удмуртии насчитывается около 1,3 тыс. бурых медведей. Почти половина лицензий на их добычу остается неосвоенной. Среди причин — высокая стоимость услуг охотничьих хозяйств и предпочтение охотников добывать крупных взрослых самцов. В текущем охотничьем периоде, который продлится до 1 августа 2027 года, разрешено добыть 278 медведей.
Предполагается, что изменение законодательства позволит эффективнее использовать установленные лимиты добычи и регулировать численность хищников. Решение комиссии не означает, что промысловая охота уже разрешена: законопроект еще предстоит рассмотреть на сессии Госсовета.
Коммерсантъ. Страна