На поддержку участников СВО потратят 8% бюджета Новосибирской области

«В целях обеспечения комплексной социальной поддержки участников СВО и членов их семей на территории Новосибирской области по состоянию на 1 июля 2026 года оказываются 102 меры социальной поддержки, в том числе 72 за счет средств регионального бюджета»,— говорится в документе.