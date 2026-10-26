На поддержку участников СВО потратят 8% бюджета Новосибирской области
Утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики региона
Расходы бюджета Новосибирской области на социальную поддержку участников СВО и членов их семей в 2026 году составят, по предварительным данным, 28,2 млрд руб. Эта сумма превысит 8% общего объема средств областного бюджета без учета федеральных трансфертов.
Данные о размерах поддержки внесены в основные направления бюджетной и налоговой политики Новосибирской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Они были утверждены правительством региона 23 октября.
В 2025 году объем таких затрат составлял 20,2 млрд руб., или 6,1% всех расходов областного бюджета.
«В целях обеспечения комплексной социальной поддержки участников СВО и членов их семей на территории Новосибирской области по состоянию на 1 июля 2026 года оказываются 102 меры социальной поддержки, в том числе 72 за счет средств регионального бюджета»,— говорится в документе.
В апреле были приняты поправки в бюджет Новосибирской области на 2026 год. В результате корректировки его доходы утверждены в размере 326,8 млрд руб., расходы — 373,25 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 46,45 млрд руб.