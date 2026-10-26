Геологоразведочная фирма из Самарской области задолжала сотрудникам 37 млн рублей
По этому факту было возбуждено уголовное дело
Прокуратура Жигулевска выявила грубые нарушения трудового законодательства в коммерческой фирме, которая специализируется на геологоразведочных, геофизических и геохимических работах в сфере изучения недр. Об этом сообщает надзорное ведомство.
По данным контрольного органа, с января по март 2025 года компания не выплачивала зарплату 87 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 37 млн рублей.
Материалы проверки были направлены в органы следствия. На основании этого было возбуждено уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
В результате фирма полностью погасила задолженность перед сотрудниками.