Партию пенсионеров освободили от сбора подписей на выборах в Алтайском крае

«В указанный список вошли две политические партии, которые получили не менее 3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу на выборах депутатов алтайского краевого Законодательного собрания девятого созыва: Коммунистическая партия “Коммунисты России”, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,— говорится в материалах избиркома.