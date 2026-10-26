Партию пенсионеров освободили от сбора подписей на выборах в Алтайском крае
Партия пенсионеров вошла в число политических партий, освобожденных от сбора подписей при выдвижении списка кандидатов на выборах в Алтайском крае. Избирательная комиссия региона обновила список таких партий в конце минувшей недели.
«В указанный список вошли две политические партии, которые получили не менее 3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу на выборах депутатов алтайского краевого Законодательного собрания девятого созыва: Коммунистическая партия “Коммунисты России”, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,— говорится в материалах избиркома.
Две названные партии дополнили список из пяти парламентских партий, пользующихся правом не собирать подписи. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».
По итогам выборов, состоявшихся в сентябре 2026 года, список кандидатов Партии пенсионеров набрал 4,4%, «Коммунистов России» — 4,25%. На предыдущих выборах в 2021 году Партия пенсионеров свой список не выдвигала.