Замглавы района осудили в Красноярском крае за махинации на 18 млн рублей
Краснотуранский райсуд Красноярского края вынес приговор заместителю главы Краснотуранского района и и. о. обязанности директора местного предприятия ЖКХ. Их признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к семи годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденных солидарно 18,4 млн руб. в счет возмещения ущерба, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным следствия, в 2024 году в Краснотуранском районе проводился капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Калинина и Октябрьской. Для его выполнения администрация района заключила два контракта с «Краснотуранским РМПП ЖКХ» на сумму 18,4 млн руб. За эти средства подрядчик должен был заменить изношенные элементы теплосетей и привести объекты в надлежащее состояние. Однако часть старых труб, колодцев и плит осталась на месте, установили правоохранители. Кроме того, организация не установила новые лотки.
Фигуранты дела, согласно материалам дела, скрыли под слоем грунта не выполненную часть работ. Затем замглавы района дал указания руководителям муниципальной службы заказчика подписать акты приемки и перевести деньги компании.