Замглавы района осудили в Красноярском крае за махинации на 18 млн рублей

По данным следствия, в 2024 году в Краснотуранском районе проводился капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Калинина и Октябрьской. Для его выполнения администрация района заключила два контракта с «Краснотуранским РМПП ЖКХ» на сумму 18,4 млн руб. За эти средства подрядчик должен был заменить изношенные элементы теплосетей и привести объекты в надлежащее состояние. Однако часть старых труб, колодцев и плит осталась на месте, установили правоохранители. Кроме того, организация не установила новые лотки.