Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу в Санкт-Петербурге
«Локомотив» одержал трудную победу в матче мужской российской волейбольной Суперлиги. Новосибирцы в Санкт-Петербурге обыграли местный «Зенит».
Матч третьего тура первенства состоялся 25 октября. Самым упорным оказался третий сет, в котором гости оказались сильнее при игре на «больше—меньше». Итоговый счет — 3:1 (25:23, 22:25, 28:26, 25:22).
Согласно протоколу матча, больше всего очков (по 17) в составе «Локомотива» набрали доигровщик Омар Курбанов и диагональный Раджаб. На счету капитана железнодорожников Федора Воронкова три эйса.
В другом матче тура кемеровский «Кузбасс» на своей площадке обыграл красноярский «Енисей» со счетом 3:0. Это первая победа команды из Кемеровской области в этом первенстве.