Букмекеры оспаривают признание незаконной их рекламы в «Яндексе»

В Московском УФАС объяснили “Ъ”, что служба установила нарушение в рекламе лотерей под брендами букмекерских контор: «Управление выявило два нарушения закона "О рекламе": слоганы создавали впечатление гарантированного выигрыша, а использование брендов букмекеров без разграничения объектов рекламирования вело, по сути, к размещению рекламы букмекерской деятельности, недопустимой на таких ресурсах. Ответственность несут как рекламодатели, так и рекламораспространители». «Яндекс», «Авито» (площадки, на которых такая реклама размещалась) и Betboom решение не обжалуют, добавляют в УФАС. При этом в «Авито» “Ъ” заявили: «Результат рассмотрения дела может потенциально касаться в том числе наших интересов». В «Яндексе» отказались от комментариев.