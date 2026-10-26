Букмекеры оспаривают признание незаконной их рекламы в «Яндексе»
Букмекерские конторы Fonbet (ООО «Фонкор»), Winline (ООО «Управляющая компания национального коневодческого союза»), «Лига ставок» (ООО «Первая международная букмекерская компания») и Pari (ООО «Букмекерская контора "Пари"») подали иск в Арбитражный суд Москвы к Московскому подразделению антимонопольной службы (УФАС Москвы) 8 октября, следует из картотеки арбитражных дел. В качестве третьих лиц привлечены ООО «Яндекс», ООО «Кех Екоммерц» («Авито») и ООО «Фирма "Стом"» (Betboom). Букмекеры пытаются оспорить решение УФАС от 29 июня о нарушении закона «О рекламе».
Первоначально Московское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении Pari и «Яндекса». Рекламная кампания, в которой служба увидела нарушения, предлагала пользователям зарегистрироваться и участвовать в розыгрыше. При переходе по ссылке появлялись предложения фрибетов и бонусов. Реклама содержала слоганы «Регистрируйся и побеждай в лотерее Pari», «Регистрируйся. Пополняй. Побеждай. В Pari лотерея» и распространялась через систему «Яндекс Директ».
В Московском УФАС объяснили “Ъ”, что служба установила нарушение в рекламе лотерей под брендами букмекерских контор: «Управление выявило два нарушения закона "О рекламе": слоганы создавали впечатление гарантированного выигрыша, а использование брендов букмекеров без разграничения объектов рекламирования вело, по сути, к размещению рекламы букмекерской деятельности, недопустимой на таких ресурсах. Ответственность несут как рекламодатели, так и рекламораспространители». «Яндекс», «Авито» (площадки, на которых такая реклама размещалась) и Betboom решение не обжалуют, добавляют в УФАС. При этом в «Авито» “Ъ” заявили: «Результат рассмотрения дела может потенциально касаться в том числе наших интересов». В «Яндексе» отказались от комментариев.
В Pari объяснили, что оспаривают решение и предписание Московского УФАС, основанные на квалификации рекламы лотерей как рекламы азартных игр: «Законодательство разграничивает эти категории, и бизнес вправе рассчитывать на последовательное применение законодательства со стороны регулятора». В Fonbet и «Лиге ставок» отказались от комментариев. В Winline не ответили “Ъ”.