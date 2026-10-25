«Главстрой Регионы» построит жилой комплекс в Нижнем Новгороде
«Главстрой Регионы» выходит на рынок Нижнего Новгорода, рассказали “Ъ” в компании. Девелопер построит жилой комплекс площадью 31,2 тыс. кв. м на 2,96 га в Автозаводском районе города, уточнили там. Общая площадь проекта, включая паркинг и нежилые помещения, составит 53,7 тыс. кв. м.
Объем текущего строительства жилья «Главстрой Регионы», по данным «Наш.Дом.РФ», составляет 201 тыс. кв. м. Компания работает в Подмосковье, Ярославле, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. По данным отчетности компании по МСФО, в январе—июне 2026 года выручка сократилась на 14,8% год к году, до 7,5 млрд руб., прибыль — на 35,6%, до 859 млн руб. Бенефициаром группы указан Георгий Ефимов. Однако источники “Ъ” на рынке недвижимости ранее связывали компанию с Олегом Дерипаской. Его также называли владельцем московского девелопера «Главстрой», чей объем текущего строительства составляет 257 тыс. кв. м.
Участок под строительство жилого комплекса «Главстрой Регионы» получил в 2024 году. По данным выписки из ЕГРН, которая есть у “Ъ”, ранее участком владело нижегородское ПАО «Газ», входящее в группу ГАЗ. Это подтвердили в «Главстрой Регионы». Основной акционер — холдинг «Русские машины», входящий в «Базовый элемент» Олега Дерипаски.
Руководитель департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов считает, что стоимость площадки в Нижнем Новгороде «Главстрой Недвижимости» может достигать 300–400 млн руб. Эксперт не исключает, что сделка могла быть безденежной, учитывая аффилированность продавца и покупателя. Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин полагает, что часть стоимости за актив будет выплачена продавцу в виде доли в будущей выручке от реализации девелоперского проекта.