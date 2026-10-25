«Главстрой Регионы» построит жилой комплекс в Нижнем Новгороде

Объем текущего строительства жилья «Главстрой Регионы», по данным «Наш.Дом.РФ», составляет 201 тыс. кв. м. Компания работает в Подмосковье, Ярославле, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. По данным отчетности компании по МСФО, в январе—июне 2026 года выручка сократилась на 14,8% год к году, до 7,5 млрд руб., прибыль — на 35,6%, до 859 млн руб. Бенефициаром группы указан Георгий Ефимов. Однако источники “Ъ” на рынке недвижимости ранее связывали компанию с Олегом Дерипаской. Его также называли владельцем московского девелопера «Главстрой», чей объем текущего строительства составляет 257 тыс. кв. м.