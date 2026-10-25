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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Ярославль

«Локомотив» обыграл «Северсталь» с минимальным счетом

Ярославский «Локомотив» победил череповецкую «Северсталь» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

ХК «Локомотив»

Единственную шайбу в первом периоде забросил капитан ярославцев Александр Елесин после передачи Дениса Алексеева. В оставшееся время команды не смогли изменить счет.
В третьем периоде «Северсталь» усилила давление и в концовке заменила вратаря шестым полевым игроком, но оборона «Локомотива» и голкипер Даниил Исаев сохранили ворота в неприкосновенности.
Следующий матч ярославцы проведут дома 29 октября против «Сочи».
Виктория Самко