«Локомотив» обыграл «Северсталь» с минимальным счетом
Ярославский «Локомотив» победил череповецкую «Северсталь» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Единственную шайбу в первом периоде забросил капитан ярославцев Александр Елесин после передачи Дениса Алексеева. В оставшееся время команды не смогли изменить счет.
В третьем периоде «Северсталь» усилила давление и в концовке заменила вратаря шестым полевым игроком, но оборона «Локомотива» и голкипер Даниил Исаев сохранили ворота в неприкосновенности.
Следующий матч ярославцы проведут дома 29 октября против «Сочи».