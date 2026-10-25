СКА не взломал оборону ЦСКА

В первом периоде хозяева сильно нагрузить голкипера ЦСКА Дмитрия Гамзина не смогли. Но и к своим воротам соперников не подпускали. В итоге зрители, заполнившие «СКА Арену», голов не увидели. В начале второй двадцатиминутки петербуржцы получили право разыграть лишнего, но у них не получилось. А затем они сами схватили два штрафа подряд. И со второй попытки ЦСКА открыл счет. После розыгрыша шайбы партнеры вывели на бросок нападающего Дмитрия Бучельникова. Затем у гостей с той же точки после вбрасывания отличился форвард Назар Привалов, уже когда команды действовали в равных составах. Это был первый гол 17-летнего нападающего ЦСКА в КХЛ. Атака хозяев во втором периоде снова «промолчала». Вообще, подобраться к воротам ЦСКА довольно сложно — это знают все.