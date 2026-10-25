СКА не взломал оборону ЦСКА
в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты СКА проиграли ЦСКА в матче чемпионата КХЛ на своей площадке со счетом 1:3. Судьбу дуэли решили опыт и мастерство игроков московской команды. Они лучше распорядились своими моментами и были более надежны в обороне.
Дерби армейских команд на «СКА Арене» началось на полтора часа раньше матча между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» в чемпионате России по футболу. Возможно, какой-то части аудитории петербургские армейцы недосчитались, но в итоге трибуны стадиона на проспекте Гагарина оказались почти заполнены. Встреча вызвала повышенный интерес. СКА впервые играл против ЦСКА с тренером Андреем Разиным. Первый матч чемпионата, прошедший в Москве, когда петербургской командой еще руководил Игорь Ларионов, завершился поражением СКА со счетом 5:6. С этого момента армейский коллектив из Петербурга как-то «надломился» и вскоре потерпел серию из шести поражений подряд, что предрешило участь Игоря Ларионова на посту главного тренера.
Новый наставник СКА Андрей Разин только изучает команду. Он после победы над «Сибирью» (6:3) которая стала первой для армейцев под руководством нового тренера, сказал, что столько моментов, сколько создал в этой игре СКА, в дуэли с ЦСКА создать не получится, потому что это системная и опытная команда. Поэтому надо дорожить теми ситуациями, которые возникнут у чужих ворот.
В первом периоде хозяева сильно нагрузить голкипера ЦСКА Дмитрия Гамзина не смогли. Но и к своим воротам соперников не подпускали. В итоге зрители, заполнившие «СКА Арену», голов не увидели. В начале второй двадцатиминутки петербуржцы получили право разыграть лишнего, но у них не получилось. А затем они сами схватили два штрафа подряд. И со второй попытки ЦСКА открыл счет. После розыгрыша шайбы партнеры вывели на бросок нападающего Дмитрия Бучельникова. Затем у гостей с той же точки после вбрасывания отличился форвард Назар Привалов, уже когда команды действовали в равных составах. Это был первый гол 17-летнего нападающего ЦСКА в КХЛ. Атака хозяев во втором периоде снова «промолчала». Вообще, подобраться к воротам ЦСКА довольно сложно — это знают все.
Тогда за дело взялся защитник СКА Сергей Сапего. Его бросок от синей линии достиг цели в начале третьего периода. Гол приободрил хозяев. В следующие минуты они заставили соперников дважды нарушить правила, разыгрывали по две минуты лишнего игрока, но до точных бросков дело так и не довели. А потом у СКА удалился защитник Андрей Педан за подножку, и гости получили шанс увеличить преимущество. Они это сделали после броска форварда Максима за две с небольшим минуты до финальной сирены. У петербуржцев осталось очень мало времени на то, чтобы спасти игру. Тренеры СКА заменили вратаря на шестого полевого игрока, но счет на табло не изменился. СКА уступил 1:3.
После матча Андрей Разин сказал, что судьбу дуэли предрешил «ужасный» второй период в исполнении СКА, когда ноги у игроков «встали». Ну и плохая реализация большинства: из четырех попыток хозяева не использовали ни одной.
Через два дня, 27 октября, армейцы Петербурга примут на «СКА Арене» нижегородское «Торпедо». Этим матчем они завершат домашнюю серию игры. Команда из Петербурга сейчас на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Ей предстоит напряженная борьба за место в плей-офф.