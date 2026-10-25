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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Средняя Волга

«Газпром» без торгов отдает 266 млн за диагностику Астраханского ГПЗ

Контракт рассчитан на 2027 год
АО «Газпром диагностика» опубликовало тендер на диагностическое обследование объектов ООО «Газпром переработка». “Ъ” нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».

«Газпром переработка»

Речь идет об обслуживании следующих объектов: Астраханский газоперерабатывающий завод, Завод по подготовке конденсата к транспорту, Управление по транспортировке жидких углеводородов и ООО «НПТ транспорт» (перевозка природных ресурсов). Подрядчик должен будет исполнять обязательства в течение 2027 года.
Единственный опубликованный в карточке закупки документ носит название «Маркетинговые исследования». Содержание его следующее: «Неконкурентная закупка. Размещение документации о маркетинговых исследованиях в ЕИС не предусмотрено». При этом в тендере указано, что заказчик принимает заявки от потенциальных поставщиков до 2 ноября, а рассмотрит их и примет решение 11-го.
Дарья Васенина