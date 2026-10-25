«Газпром» без торгов отдает 266 млн за диагностику Астраханского ГПЗ

Единственный опубликованный в карточке закупки документ носит название «Маркетинговые исследования». Содержание его следующее: «Неконкурентная закупка. Размещение документации о маркетинговых исследованиях в ЕИС не предусмотрено». При этом в тендере указано, что заказчик принимает заявки от потенциальных поставщиков до 2 ноября, а рассмотрит их и примет решение 11-го.