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Выпуск газеты №198

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
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Специальности, на которые Минобрнауки хочет снять ограничения платного приема

Приоритетные:

  • Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

  • Пожарная безопасность

  • Нефтегазовое дело

  • Горное дело

  • Нефтегазовые техника и технологии

  • Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

С высоким качеством приема:

  • Дизайн архитектурной среды

  • Международные отношения

  • Публичная политика и социальные науки

  • Журналистика

  • Издательское дело

  • Телевидение

  • Медиакоммуникации

  • Филология

  • Прикладная этика