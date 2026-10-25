Специальности, на которые Минобрнауки хочет снять ограничения платного приема
Приоритетные:
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Пожарная безопасность
Нефтегазовое дело
Горное дело
Нефтегазовые техника и технологии
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
С высоким качеством приема:
Дизайн архитектурной среды
Международные отношения
Публичная политика и социальные науки
Журналистика
Издательское дело
Телевидение
Медиакоммуникации
Филология
Прикладная этика