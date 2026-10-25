В Приморском районе Петербурга 28 домов остались без отопления
В Приморском районе Санкт-Петербурга 28 жилых домов временно остались без отопления из-за реконструкции тепловых сетей. Вернуть тепло в квартиры планируют вечером 25 октября. В четырех домах также ограничили подачу горячей воды.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «ТЭК СПб», работы на подающем и обратном трубопроводах диаметром 273 мм начались утром 24 октября на Школьной улице.
Из-за сложности работ сроки их завершения перенесли на 18:00 25 октября.
«После завершения работ коммунальные организации будут оповещены о необходимости восстановления подачи отопления и ГВС»,— уточнили в «ТЭК СПб».