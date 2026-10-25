Пробка длиной 5,5 км образовалась на Московском шоссе после ДТП с шестью автомобилями
Массовая авария в Шушарах затруднила движение автобусов и автомобилей
Общественный транспорт задерживается более чем на 30 минут из-за массового ДТП на Московском шоссе в петербургских Шушарах. В аварию попали пять легковых автомобилей и грузовик, сообщили в «Организаторе перевозок».
Из-за образовавшейся пробки автобусы № 179, 192, 196, 197 и 388 следуют с задержками от получаса. Время в пути увеличилось, сообщили в ведомстве.
Информация об аварии в районе Московского шоссе, 164 поступила около 14:00 25 октября. Водителей попросили заранее планировать маршруты с учетом дорожной ситуации.
По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП участвовали шесть транспортных средств. Информация о пострадавших не поступала. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.
По данным «Яндекс Карт», пробка на Московском шоссе растянулась на 5,5 км в обоих направлениях. Затруднения движения также наблюдаются на примыкающей к магистрали Ленсоветовской дороге.