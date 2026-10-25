Перед Вантовым мостом в Петербурге образовалась пятикилометровая пробка
Перед Вантовым мостом в Петербурге днем 26 октября образовалась пробка протяженностью около пяти километров. Затор на внутреннем кольце КАД растянулся от Большого Обуховского моста до развязки с Мурманским шоссе. Одной из возможных причин затруднения движения может быть ДТП, отметка о котором появилась на «Яндекс Картах».
По состоянию на 15:20 подробности аварии не сообщались.
На Вантовом мосту продолжается ремонт деформационных швов. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 6 по 19 октября на внутреннем кольце КАД были перекрыты переходно-скоростная, первая и вторая полосы. С 20 по 31 октября ограничения действуют на третьей и четвертой полосах.
На время проведения работ скорость движения по открытым полосам ограничена до 50 км/ч.