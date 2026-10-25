Перед Вантовым мостом в Петербурге образовалась пятикилометровая пробка

Перед Вантовым мостом в Петербурге днем 26 октября образовалась пробка протяженностью около пяти километров. Затор на внутреннем кольце КАД растянулся от Большого Обуховского моста до развязки с Мурманским шоссе. Одной из возможных причин затруднения движения может быть ДТП, отметка о котором появилась на «Яндекс Картах».