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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Северо-Запад

Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России по фигурному катанию в Петербурге

Фигурист Владислав Дикиджи выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 297,67 балла.
Дикиджи опередил Гуменника и Федотова на втором этапе Гран-при России

Дикиджи опередил Гуменника и Федотова на втором этапе Гран-при России

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Второе место занял Петр Гуменник с результатом 293,99 балла. Бронзовым призером стал Арсений Федотов, набравший 283,48 балла.
Второй этап российской серии Гран-при завершится 25 октября. Следующий турнир пройдет в Красноярске с 31 октября по 1 ноября.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор