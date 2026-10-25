Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России по фигурному катанию в Петербурге
Фигурист Владислав Дикиджи выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 297,67 балла.
Второе место занял Петр Гуменник с результатом 293,99 балла. Бронзовым призером стал Арсений Федотов, набравший 283,48 балла.
Второй этап российской серии Гран-при завершится 25 октября. Следующий турнир пройдет в Красноярске с 31 октября по 1 ноября.