Ставропольского подрядчика обязали вернуть пензенскому минсельхозу 13 из 130 млн

ООО «Юмакс» зарегистрировано в Буденновске Ставропольского края 27 сентября 2013 года (Rusprofile). Организация специализируется на производстве земляных работ. Самым прибыльным для компании стал 2021 год, в котором она заработала 26 млн руб. при обороте в 94 млн руб. Общество получило подряды от 39 государственных заказчиков из разных регионов на 855 млн руб. 19 августа 2025 года «Юмакс» попал в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас общество проходит ликвидацию. В арбитражных судах рассматриваются восемь исков к организации на сумму 116 млн руб. На момент окончания финансовой деятельности, по итогам 2024 года, стоимость «Юмакса» составляла 55 млн руб.