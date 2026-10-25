Ставропольского подрядчика обязали вернуть пензенскому минсельхозу 13 из 130 млн
Компания занималась ликвидацией свалки и расчисткой пруда
Прокуратура Пензенской области выиграла дело о взыскании ущерба с подрядчика госконтрактов на ликвидацию свалки в Сердобске и расчистку пруда в Пензе. “Ъ” нашел подробности в картотеке арбитражных дел.
Надзорный орган обратился в Арбитражный суд Ставропольского края в интересах министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Прокуратура требовала взыскать с ООО «Юмакс» 13,122 млн руб. Истец утверждал, что работа компании по двум господрядам привела к причинению региону ущерба. Судья Иллона Соловьева согласилась с доводами надзора.
Речь идет о контрактах на расчистку пруда возле расположенной в Пензе ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г. А. Захарьина» (2021 год) и на ликвидацию свалки в Сердобске (2022 год). Согласно информации ЕИС «Госзакупки», по первому договору минлесхоз заплатил 27,178 млн руб., а по второму — 100,27 млн руб. Суммарно «Юмакс» получил от ведомства 127,2 млн руб.
ООО «Юмакс» зарегистрировано в Буденновске Ставропольского края 27 сентября 2013 года (Rusprofile). Организация специализируется на производстве земляных работ. Самым прибыльным для компании стал 2021 год, в котором она заработала 26 млн руб. при обороте в 94 млн руб. Общество получило подряды от 39 государственных заказчиков из разных регионов на 855 млн руб. 19 августа 2025 года «Юмакс» попал в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас общество проходит ликвидацию. В арбитражных судах рассматриваются восемь исков к организации на сумму 116 млн руб. На момент окончания финансовой деятельности, по итогам 2024 года, стоимость «Юмакса» составляла 55 млн руб.