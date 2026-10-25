До 1,3 миллиона рублей предлагают за полгода охраны Роскомнадзора в Пензе

В Пензе возьмут под охрану здание на ул. Карпинского, 12. Подрядчик организует работу одного поста круглосуточной охраны. Представители исполнителя должны иметь пистолеты Макарова, наручники, ручные металлоискатели и резиновые палки. Согласно проектной документации, за час работы одного охранника ведомство готово заплатить до 606,36 руб. Так, организация пребывания сотрудника на месте в течение дня обойдется Роскомнадзору в сумму до 7,2 тыс. руб.; в течение заложенного в контракте срока (181 день) — до 1,31 млн руб.