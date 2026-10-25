До 1,3 миллиона рублей предлагают за полгода охраны Роскомнадзора в Пензе
День работы одного вооруженного сотрудника обойдется ведомству в 7,2 тысячи
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) продолжает прием заявок от желающих оказать ведомству услугу по охране управлений в ряде регионов, среди которых есть Пензенская область. “Ъ” нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».
Ведомство предлагает потенциальным подрядчикам до 108,5 млн руб. За эту сумму исполнитель обязуется организовать вооруженную охрану 28-ми региональных управлений Роскомнадзора. Среди субъектов: Пензенская, Нижегородская, Рязанская, Самарская области, Башкортостан, Татарстан, Москва, два объекта в Санкт-Петербурге и др. Срок исполнения контракта: с ноября 2026 года до 30 апреля 2027-го. Заявки от желающих получить подряд принимают до 30 октября.
В Пензе возьмут под охрану здание на ул. Карпинского, 12. Подрядчик организует работу одного поста круглосуточной охраны. Представители исполнителя должны иметь пистолеты Макарова, наручники, ручные металлоискатели и резиновые палки. Согласно проектной документации, за час работы одного охранника ведомство готово заплатить до 606,36 руб. Так, организация пребывания сотрудника на месте в течение дня обойдется Роскомнадзору в сумму до 7,2 тыс. руб.; в течение заложенного в контракте срока (181 день) — до 1,31 млн руб.