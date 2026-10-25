Подросток на мопеде попал в больницу после столкновения с Mercedes в Петербурге
В Санкт-Петербурге 16-летний подросток пострадал в ДТП с автомобилем Mercedes на улице Маршала Захарова. Водителя мопеда, с которым столкнулась иномарка, госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как сообщили 25 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла накануне около 17:40. По предварительным данным, водитель Mercedes начал движение и не предоставил преимущество мопеду, которым управлял подросток.
В результате столкновения несовершеннолетний получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.