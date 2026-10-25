Губернатор Вологодчины выразил соболезнования в связи со смертью рэпера Миши Маваши
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отреагировал на сообщения о смерти рэпера Миши Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) и основателя движения «Северный человек». В своем сообщении господин Филимонов назвал погибшего «реальным патриотом», чье творчество «объединяло людей».
«Сильные и честные тексты о русской душе, мужском характере и правильных ценностях — его творчество стало для многих источником силы и ориентиром. Его мысли, его идеи и его путь будут продолжены единомышленниками. Он был настоящим мирным воином, воином света. Быть воином — жить вечно»,— говорится в публикации губернатора.
Господин Филимонов ранее упоминал Мишу Маваши в числе своих любимых рэп-исполнителей. Он неоднократно цитировал строчки из его композиций во время публичных выступлений. Самого Михаила Ница губернатор назвал единомышленником и другом Вологодской области.
Рэпер Миша Маваши умер в ночь на 25 октября, сообщили в соцсетях исполнителя. Причины смерти не уточняются. Ему был 41 год. Карьеру в музыке начал в 2009 году. В основном в его творчестве поднимались темы спорта, здорового образа жизни, а также социальные проблемы. С 2018 года выступал в составе коллектива «МАВАШИ group». С 2022 года руководил общественным движением «Северный человек». Среди целей организации декларировалось «возрождение и популяризация ценностей, традиций и культуры русских и других славянских народов».