Губернатор Вологодчины выразил соболезнования в связи со смертью рэпера Миши Маваши

Рэпер Миша Маваши умер в ночь на 25 октября, сообщили в соцсетях исполнителя. Причины смерти не уточняются. Ему был 41 год. Карьеру в музыке начал в 2009 году. В основном в его творчестве поднимались темы спорта, здорового образа жизни, а также социальные проблемы. С 2018 года выступал в составе коллектива «МАВАШИ group». С 2022 года руководил общественным движением «Северный человек». Среди целей организации декларировалось «возрождение и популяризация ценностей, традиций и культуры русских и других славянских народов».