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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Мурманской области стартовала программа «Земский тренер» с выплатами в 1 млн рублей

В Мурманской области стартовала программа «Земский тренер», участники которой могут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей за работу в небольших населенных пунктах. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
В Мурманской области тренерам будут выплачивать по 1 млн рублей за работу в малых населенных пунктах

В Мурманской области тренерам будут выплачивать по 1 млн рублей за работу в малых населенных пунктах

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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На финансовую поддержку могут претендовать спортивные специалисты, которые устроятся на работу в спортивные организации населенных пунктов с численностью жителей до 50 тыс. человек.
Правительство Мурманской области утвердило порядок предоставления выплат. На вторую половину 2026 года в региональном бюджете предусмотрено по 1 млн рублей на одну вакантную должность.
Прием заявлений и документов от желающих участвовать в программе проходит с 21 по 28 октября 2026 года.
Программа «Земский тренер» призвана привлечь спортивных специалистов в небольшие города и поселки региона, где наблюдается нехватка тренерских кадров. Ожидается, что это поможет развивать местные спортивные секции и массовый спорт.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор