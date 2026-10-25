В Мурманской области стартовала программа «Земский тренер» с выплатами в 1 млн рублей
В Мурманской области стартовала программа «Земский тренер», участники которой могут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей за работу в небольших населенных пунктах. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
На финансовую поддержку могут претендовать спортивные специалисты, которые устроятся на работу в спортивные организации населенных пунктов с численностью жителей до 50 тыс. человек.
Правительство Мурманской области утвердило порядок предоставления выплат. На вторую половину 2026 года в региональном бюджете предусмотрено по 1 млн рублей на одну вакантную должность.
Прием заявлений и документов от желающих участвовать в программе проходит с 21 по 28 октября 2026 года.
Программа «Земский тренер» призвана привлечь спортивных специалистов в небольшие города и поселки региона, где наблюдается нехватка тренерских кадров. Ожидается, что это поможет развивать местные спортивные секции и массовый спорт.