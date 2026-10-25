При пожаре в Калининграде погибли женщина и более 20 кошек

При пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице 9 Апреля в Калининграде вечером 24 октября погибла женщина, еще два человека пострадали. В квартире также погибли более 20 кошек, находившихся в переносках. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.