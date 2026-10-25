При пожаре в Калининграде погибли женщина и более 20 кошек
При пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице 9 Апреля в Калининграде вечером 24 октября погибла женщина, еще два человека пострадали. В квартире также погибли более 20 кошек, находившихся в переносках. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило от оператора системы «112» в 22:59. Огонь вспыхнул в четырехкомнатной квартире на четвертом этаже. Горели бытовые отходы и скопившиеся вещи на общей площади 20 кв. м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили в одной из комнат женщину без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали ее смерть. Из здания эвакуировали 17 человек, двоих пострадавших доставили в Центральную городскую клиническую больницу.
В квартире также погибли более 20 кошек, которые находились в переносках.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и удалили дым из помещений. В тушении участвовали 33 человека личного состава и 13 единиц техники. Причину пожара и обстоятельства происшествия устанавливают.