На реставрацию крыши Бестужевских курсов в Петербурге выделят 70,5 млн рублей
СПбГУ объявил о поиске подрядчика
В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для реставрации крыши здания Высших женских (Бестужевских) курсов на Васильевском острове. Максимальная стоимость контракта составляет 70,5 млн рублей, следует из данных портала госзакупок, пишет «Деловой Петербург».
Заказчиком работ выступает Санкт-Петербургский государственный университет. Закупку разместили 23 октября, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 ноября 2026 года. Победителя конкурса планируют определить 9 ноября.
Подрядчику предстоит демонтировать старую деревянную конструкцию крыши и установить новую стропильную систему, сохранив геометрию и высотные отметки здания. Также необходимо будет выполнить другие предусмотренные контрактом работы.
Реставрацию разрешат начать только после получения согласования на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Здание на 10-й линии Васильевского острова, 31–33, имеет статус памятника регионального значения.
Контроль за каждым этапом работ будет осуществлять представитель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).