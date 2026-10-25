Кавминводы вошли в тройку главных новогодних направлений
Кавказские Минеральные Воды заняли третье место в рейтинге российских направлений на Новый год 2027, который составил туроператор «Русский Экспресс». Впереди — Сочи и Красная Поляна; Москву и Санкт-Петербург поставили на четвертое место, Анапу — на пятое. АТОР выступает источником распространенных отраслевых сведений, однако цифры о местах в рейтинге и динамике продаж в публикациях основаны на данных «Русского Экспресса».
По данным компании, на курортах Кавминвод пока сохраняются свободные места, а туристы часто бронируют поездки незадолго до выезда. Об этих оценках сообщило отраслевое издание после пресс-мероприятия туроператора 20 октября. Таким образом, речь идет о продажах одного туроператора, а не о сводной статистике всего российского рынка.
Объем зимних бронирований у туроператора пока примерно на 3,8% ниже прошлогоднего. Компания ожидает, что новогодние заявки будут поступать и ближе к праздникам. В рейтинге Сочи сохраняет лидерство за счет большого числа отелей, хотя продажи уступают прошлогодним. Красная Поляна также отстает по спросу от прошлогоднего уровня. При этом «Русский Экспресс» оценил праздничные цены как умеренные: отдельные варианты размещения в Сочи и Красной Поляне стоят дешевле, чем год назад. Алтай и Архыз показали наиболее заметный рост зимних заказов.
Высокая заполняемость премиального сегмента Кисловодска не противоречит наличию свободных мест на Кавминводах в целом: показатели относятся к разным группам объектов. По сообщению администрации курорта, к концу сентября более 95% мест в пятизвездочных санаториях Кисловодска уже забронировали на новогодние праздники. В городе работают пять санаториев категории «пять звезд». Эти объекты предлагают расширенные медицинские программы, бассейны и SPA; мэрия также рассчитывает привлечь гостей новогодними мероприятиями и открытием конгресс-центра «Россия».
Сезонные показатели отражают разные тенденции: общий объем зимних заявок у туроператора немного отстает от прошлогоднего, но спрос на отдельные направления и премиальные объекты остается высоким. Рейтинг показывает распределение заказов внутри одной компании, а не долю Кавминвод во всех бронированиях по России.