Кавминводы вошли в тройку главных новогодних направлений

Объем зимних бронирований у туроператора пока примерно на 3,8% ниже прошлогоднего. Компания ожидает, что новогодние заявки будут поступать и ближе к праздникам. В рейтинге Сочи сохраняет лидерство за счет большого числа отелей, хотя продажи уступают прошлогодним. Красная Поляна также отстает по спросу от прошлогоднего уровня. При этом «Русский Экспресс» оценил праздничные цены как умеренные: отдельные варианты размещения в Сочи и Красной Поляне стоят дешевле, чем год назад. Алтай и Архыз показали наиболее заметный рост зимних заказов.