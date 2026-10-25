Жителя Ярославской области вернули из украинского плена

Мать 26-летнего мужчины обратилась к региональному омбудсмену Сергею Бабуркину после того, как сыну удалось связаться с родственниками и рассказать о своем положении. Мужчина отправился в зону специальной военной операции в 2022 году в рамках мобилизации.