Жителя Ярославской области вернули из украинского плена
Мобилизованный житель Любимского муниципального округа, попавший в плен в марте 2025 года, вернулся в Россию. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области.
Мать 26-летнего мужчины обратилась к региональному омбудсмену Сергею Бабуркину после того, как сыну удалось связаться с родственниками и рассказать о своем положении. Мужчина отправился в зону специальной военной операции в 2022 году в рамках мобилизации.
23 октября с подконтрольной Киеву территории вернули 270 российских военнослужащих, среди них — житель Ярославской области.