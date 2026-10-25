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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Ярославль

Жителя Ярославской области вернули из украинского плена

Мобилизованный житель Любимского муниципального округа, попавший в плен в марте 2025 года, вернулся в Россию. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Мать 26-летнего мужчины обратилась к региональному омбудсмену Сергею Бабуркину после того, как сыну удалось связаться с родственниками и рассказать о своем положении. Мужчина отправился в зону специальной военной операции в 2022 году в рамках мобилизации.
23 октября с подконтрольной Киеву территории вернули 270 российских военнослужащих, среди них — житель Ярославской области.
Виктория Самко