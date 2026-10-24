Семь человек ранены и один погиб в результате ударов ВСУ по Белгородской области
По информации губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 138 раз. В Шебекинском округе погиб мужчина. Также в Белгороде, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали семь человек, в том числе ребенок. Трое из пострадавших находятся на стационарном лечении.
Как сообщили в оперативном штабе Белгородской области, мужчина погиб в селе Нежеголь Шебекинского округа из-за детонации FPV-дрона на территории частного домовладения. Кроме того, в селе Вознесеновка в результате атаки дрона на автомобиль пострадали женщина и ребенок в возрасте 11 лет. Мальчик находится на стационарном лечении в детской областной клинической больнице.
Удары за прошедшие сутки были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. По данным главы региона, зафиксировано 17 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также 22 сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбито и подавлено 223 беспилотника.
В течение прошедшей ночи, по информации Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 616 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. В Воронежской области, по сообщению губернатора Александра Гусева, сбили 26 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 119 раз. На автодороге Головчино — Борисовка в Грайворонском округе FPV-дрон попал в грузовой автомобиль. От полученных травм мирный житель скончался на месте. Также в трех округах пострадали восемь человек.