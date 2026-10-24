Семь человек ранены и один погиб в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Как сообщили в оперативном штабе Белгородской области, мужчина погиб в селе Нежеголь Шебекинского округа из-за детонации FPV-дрона на территории частного домовладения. Кроме того, в селе Вознесеновка в результате атаки дрона на автомобиль пострадали женщина и ребенок в возрасте 11 лет. Мальчик находится на стационарном лечении в детской областной клинической больнице.