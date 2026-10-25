Суд в Новосибирске подтвердил приговор диверсанту, действовавшему по заданию Украины

Правоохранительными органами подросток обвинялся в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и двух диверсиях (ст. 281 УК РФ). По материалам расследования, молодой человек вступил в переписку с представителем спецслужб Украины и за вознаграждение поджег базовую станцию сотовой связи и тепловоз. Видео поджогов он отправил заказчику в качестве подтверждения выполненного задания. В полиции сообщали, что куратор обещал заплатить юноше 100 тыс. руб.