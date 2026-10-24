В Краснодаре включили сирены
В столице Кубани 24 октября в 23.55 включили сигнал «Внимание всем» – идет отражение атаки БПЛА. Об этом сообщила в своем MAX-канале администрация города.
Жителей и гостей краевой столицы призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в безопасных местах.
«Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон, не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке»,— говорится в сообщении.
Граждан, ставших свидетелем полета БПЛА, просят сообщить об этом по номеру 112.
«Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями в официальных источниках», — отмечается в сообщении.