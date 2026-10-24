В Перми вновь выставлено на продажу здание, где ранее располагался музей ПЕРММ
Объявление о продаже бывшего здания музея ПЕРММ на бульваре Гагарина, 24, снова опубликовано на сайте «Авито». Как следует из объявления, в покупке предлагается пятиэтажное здание с цокольным этажом площадью 2,9 тыс. кв. м. Стоимость объекта составляет 400 млн руб.
На продажу трехэтажное здание было выставлено в 2023 году, после того как музей современного искусства освободил его и переехал в другие помещения — на ул. Крисанова, 4. Если в конце прошлого лета объект продавался за 400 млн руб., то на момент снятия с продажи его цена снизилась до 350 млн руб.
Здание на бульваре Гагарина, 24, принадлежит группе «Сатурн-Р». С 2014 по 2023 год его арендовал музей современного искусства ПЕРММ. Компания уже пыталась реализовать здание, но в прошлом году отказалась от продажи, объяснив это намерением использовать его для нужд холдинга.