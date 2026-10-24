В Перми вновь выставлено на продажу здание, где ранее располагался музей ПЕРММ

На продажу трехэтажное здание было выставлено в 2023 году, после того как музей современного искусства освободил его и переехал в другие помещения — на ул. Крисанова, 4. Если в конце прошлого лета объект продавался за 400 млн руб., то на момент снятия с продажи его цена снизилась до 350 млн руб.