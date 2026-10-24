Для восстановления энергоснабжения после атаки в Ростове задействовали два генератора

В Ростове-на-Дону для временного энергоснабжения жилого комплекса «Вестсайд» и близлежащих домов после падения обломков БПЛА на трансформаторную подстанцию установили два генератора мощностью 600 и 100 кВт. Энергетики продолжают восстановительные работы. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.