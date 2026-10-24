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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Для восстановления энергоснабжения после атаки в Ростове задействовали два генератора

В Ростове-на-Дону для временного энергоснабжения жилого комплекса «Вестсайд» и близлежащих домов после падения обломков БПЛА на трансформаторную подстанцию установили два генератора мощностью 600 и 100 кВт. Энергетики продолжают восстановительные работы. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пресс-служба губернатора Ростовской области

Повреждение энергообъекта привело к ограничению подачи электричества в жилые дома. На период ремонта организована резервная схема энергоснабжения.
Ситуацию осложняет существующая около шести лет проблема с подключением электросетей ЖК «Вестсайд». Сейчас определена электросетевая организация, которая будет обслуживать сети жилого комплекса.
Власти намерены параллельно с устранением последствий атаки заняться решением проблемы с электроснабжением комплекса в постоянном режиме.
Наталья Белоштейн