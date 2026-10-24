«Кентавр» нашел родственную душу
В Петербурге наградили победителей 36-го международного кинофестиваля «Послание к человеку»
В Петербурге назвали победителей 36-го международного кинофестиваля «Послание к человеку». Главную награду — «Золотого кентавра» — получила греческая документальная картина «Творимые души» о швейцарском стоматологе, бесплатно лечившем больных лепрой. Лучшим фильмом национального конкурса признали «Маму» Елизаветы Бобылевой, снявшей собственную семью после ухода отца на военную службу. На церемонии награждения 23 октября на Новой сцене Александринского театра говорили о сострадании, проблемах современного документального кино и даже предложили пересмотреть порядок распределения призовых денег.
К началу церемонии гости постепенно подтягивались к Новой сцене Александринского театра. Многие только что вышли из «Авроры», где состоялся показ фильма закрытия — «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу, обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2026 года. У входа небольшими компаниями стояли зрители с сигаретами, споря о компромиссе между традиционным и прогрессивным обществами, показанными в фильме Мунджиу. Впрочем, подобные собрания синефилов за фестивальную неделю стали для Петербурга привычной картиной.
Президент «Послания к человеку» Алексей Учитель, выйдя на сцену, признался, что счастлив результатами смотра. Главным критерием успеха он назвал зрительский интерес: практически на каждом посещенном им показе залы были полны. Особенно режиссера порадовало количество молодых людей, продолжавших обсуждать фильмы поздно вечером у Дома кино и кинотеатра «Родина». По объявленным организаторами данным, фестивальные показы собрали около 16 тыс. зрителей.
Церемония началась с вручения специальных наград. Приз почетного президента фестиваля Михаила Литвякова получил Алексей Федорченко за документальную картину «Приключения мозаик на земле и под», посвященную династии художников Фроловых, работавших над убранством петербургского Спаса на Крови и других известных архитектурных памятников. Еще одну награду — впервые учрежденный специальный приз оргкомитета — вручили фильму Петра Шепотинника «Сегодня у Германа 122 на 85». В основе этой картины лежат интервью с Алексеем Германом, сделанные в 2003 году, когда он был погружен в работу над фильмом «Трудно быть богом».
Объявляя победителя, господин Учитель признался, что фильм произвел на него исключительное впечатление. Петр Шепотинник, получая приз, добавил, что записанный более 20 лет назад монолог господина Германа остается актуальным не только для кинематографистов, но и для всех, кто пытается заниматься искусством.
Одним из наиболее эмоциональных эпизодов вечера стало вручение премии имени режиссера-документалиста Александра Расторгуева, убитого в 2018 году в Центральноафриканской Республике при подготовке документального фильма про работу наемников из бывших советских республик в Африке. Его многолетняя соратница, сценарист Сусанна Баранжиева, вспомнила совместные съемки в Чечне и работу с людьми, оказавшимися в обстоятельствах, на которые общество зачастую предпочитает не смотреть. И наградить она предложила как раз те работы, в которых есть место тому, на что закрывают глаза.
Премию разделили между двумя молодыми режиссерами. Одним из лауреатов стала Алиса Тамарова, выпускница Санкт-Петербургского института кино и телевидения, с фильмом «Перед солнцем» о летнем лагере для воспитанников детского дома. Получая награду, она призналась, что творчество Александра Расторгуева, прежде всего его «Дикий, дикий пляж», во многом определило ее решение заниматься документальным кино.
Вторую награду получила Елизавета Бобылева за фильм «Мама», впоследствии признанный лучшей работой национального конкурса. Для режиссера это дебют, выросший из съемок повседневной жизни собственной семьи. После того как ее отец заключил контракт с Минобороны РФ на военную службу, мама Елизаветы осталась с детьми и необходимостью самостоятельно справляться с домашними делами, финансовыми заботами и постоянным ожиданием известий от мужа.
Сорокаминутная картина практически лишена внешней событийности. Вместо военных действий в кадре — дом, бытовые хлопоты, разговоры с ребенком и тревожное ожидание. Особенно выразительными оказываются простые ситуации: мама самостоятельно собирает новую кровать, пытается объяснить ребенку отсутствие отца и переживает из-за того, что муж долго не появляется в сети. Госпожа Бобылева снимает все это с близкого расстояния, не превращая родных в иллюстрацию заранее сформулированного тезиса. Жюри отметило фильм «за способность оставаться режиссером, снимая самых близких». Отец режиссера больше года числится пропавшим без вести.
Представители национального жюри высоко оценили количество социально острых картин. Однако режиссер Алексей Ханютин указал и на общую проблему конкурсных работ — недостатки монтажа и затянутые финалы. Некоторые фильмы, по его словам, оказались в полтора-два раза длиннее, чем требовал материал. Авторам он посоветовал привлекать «злого монтажера», который поможет отказаться от лишнего.
Главный приз экспериментального конкурса In Silico получила Ксюша Керносенко за работу «Я два раза не повторяю». Режиссер, учившаяся в Петербургской школе нового кино, обращается к устройству человеческой памяти, сравнивая воспоминания с аналоговой пленкой, которая постепенно изнашивается при каждом новом просмотре.
Не всем командам жюри удалось так же легко прийти к единому решению. Представители прессы не смогли выбрать обладателя диплома между тремя картинами и в итоге прибегли к жеребьевке: названия фильмов написали на салфетках и вытянули из шапки. Удача улыбнулась «Укрытию» Никиты Карцева. Зато с главным призом у представителей прессы разногласий не возникло, и его единогласно получила израильская документальная картина «Шалом» Мейталь Звиели об угасающем носороге в иерусалимском зоопарке.
Международное жюри отметило картины из России, Испании и Аргентины. Специальные призы получили «Портреты Арины» Ивана Дружинина, анимационная работа Беа Лема «Тело Христово» и документальный фильм Пабло Апаро «Победители», посвященный памяти о Фолклендской войне.
Главным победителем фестиваля стала работа «Творимые души» греческого режиссера Ставроса Псиллакиса. Ее герой, швейцарский стоматолог Жюльен Гривель, на протяжении 26 лет бесплатно лечил в Греции пациентов с болезнью Хансена, прежде известной как проказа. Помощь людям, долгое время подвергавшимся общественной изоляции, изменила и его собственную жизнь. Картина ранее получила несколько наград на фестивале документального кино в Салониках, а сам господин Гривель в 2026 году был удостоен почетного греческого гражданства.
Объявляя победителя, член международного жюри Стася Толстая подчеркнула, что фильм рассказывает о сострадании и способности одного человека изменить жизнь других. После этого она неожиданно попросила организаторов направить денежную часть Гран-при — 250 тыс. рублей — не режиссеру и продюсеру, а герою картины. Когда Ставрос Псиллакис поблагодарил фестиваль по видеосвязи, жюри скорректировало свое предложение и попросило разделить деньги между ним и Жюльеном Гривелем.
Церемонию награждения завершили так, как и подобает фестивалю документального кино. Организаторы передали международному жюри камеру и предложили каждому самостоятельно снять последний кадр «Послания к человеку», объявив о его закрытии на разных языках.