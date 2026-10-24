«Кентавр» нашел родственную душу

Одним из наиболее эмоциональных эпизодов вечера стало вручение премии имени режиссера-документалиста Александра Расторгуева, убитого в 2018 году в Центральноафриканской Республике при подготовке документального фильма про работу наемников из бывших советских республик в Африке. Его многолетняя соратница, сценарист Сусанна Баранжиева, вспомнила совместные съемки в Чечне и работу с людьми, оказавшимися в обстоятельствах, на которые общество зачастую предпочитает не смотреть. И наградить она предложила как раз те работы, в которых есть место тому, на что закрывают глаза.