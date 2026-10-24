«Акрон» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

После 12 матчей РПЛ тольяттинская команда набрала 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Динамо» с 25 баллами продолжает находиться на первой строчке. До встречи с «Акроном» столичная команда одержала семь побед подряд в РПЛ.