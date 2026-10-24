«Акрон» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Тольяттинская команда прервала семиматчевую победную серию столичного клуба
В Самаре завершился матч 12-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московское «Динамо». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
В составе «Акрона» отличились Артем Шуманский, Кристиян Бистрович и Максим Болдырев. У гостей мяч забил Ярослав Гладышев
После 12 матчей РПЛ тольяттинская команда набрала 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Динамо» с 25 баллами продолжает находиться на первой строчке. До встречи с «Акроном» столичная команда одержала семь побед подряд в РПЛ.