Лучшим муниципальным музеем признали учреждение из Самарской области
Минкультуры России вручило премии за вклад в развитие программы «Пушкинская карта» в 2025 году. Сергиевский историко-краеведческий музей признан лауреатом в номинации «Лучший муниципальный музей».
В числе лауреатов других номинаций — Александринский театр, Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Царское Село», Московская государственная академическая филармония, Госфильмофонд России, Российская академия музыки имени Гнесиных и другие.
Сергиевский историко-краеведческий музей является центром притяжения для молодежи. За три года его посетили более 20 тыс. человек.