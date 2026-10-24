В Нижнем Тагиле открылся детский сад на 170 мест с мультстудией
В Нижнем Тагиле состоялось открытие детского сада № 213, рассчитанного на 170 воспитанников, включая детей ясельного возраста (от одного года до трех лет). Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.
Новое дошкольное учреждение расположено рядом со спортивно-оздоровительным комплексом. Здание оснащено современным интерактивным оборудованием для развития творческих способностей, профориентации и изучения правил дорожного движения. Для развития мелкой моторики и логического мышления предусмотрены игровые модули. В учреждении есть две мультстудии.
Медицинский блок укомплектован аппаратами для проверки зрения и раннего выявления плоскостопия. Пищеблок работает по принципу полного цикла с четким зонированием, доставка готовой еды на второй и третий этажи осуществляется с помощью отдельного пищевого лифта.
«Самое главное, конечно, не стены и оборудование, а педагогический коллектив, который готов принимать юных воспитанников и заботиться о них»,— отметил Денис Паслер.
Параллельно в микрорайоне Приречный продолжается строительство еще одного детского сада на 270 мест. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 59%, ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год, сообщил губернатор.