Эксперт: главный резерв роста экономики Новороссийска — в углублении переработки
Главный резерв роста экономики Новороссийска заключается не в расширении традиционных производств, а в углублении переработки и создании продуктов с высокой добавленной стоимостью. Об этом «Review. Юг России» рассказал директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
По словам эксперта, Новороссийск привлекателен для инвестиций прежде всего как крупный портовый, промышленный и логистический узел с выходом на внешние рынки. Господин Кабаков отмечает, что наиболее перспективны — портовая инфраструктура, складская логистика, производство строительных материалов, металлообработка, переработка сельхозсырья, виноделие и туризм.
«Портовый и курортный Новороссийск могут сосуществовать, но для этого необходимы грамотное зонирование, развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство побережья и решение экологических проблем. В туризме городу стоит конкурировать с Сочи и Геленджиком не только пляжами, но и винными маршрутами, гастрономией и круглогодичными предложениями. При этом 129,8 млрд руб. подписанных соглашений подтверждают интерес инвесторов, но реальную привлекательность города определят фактический объем вложений, сроки запуска проектов и их доходность»,— рассказывает Ярослав Кабаков.
В то же время, советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов уверен, что главное преимущество Новороссийска в части привлечения инвестиций в экономику города заключается в уже сформировавшейся экономике. В городе, по словам собеседника «Review. Юг России», есть крупный порт, промышленность, логистика, действующие предприятия и устойчивый спрос на их услуги.
«Инвестору не нужно создавать рынок с нуля. Что до фактической реализации инвестпроектов, то, по данным администрации города, за девять месяцев 2026 года завершены четыре проекта стоимостью более 12 млрд руб. Это хороший показатель»,— подчеркнул господин Вересов.
Директор филиала «Цифра брокер» в Краснодаре Иван Пташник добавляет, что еще один фактор инвестпривлекательности Новороссийска — сырье: новороссийская группа месторождений мергеля остается лучшей в стране по запасам и качеству, а это основа цементной промышленности. Кроме того, по словам эксперта, в Новороссийске есть климат и море, дающие виноградарство и курортную функцию, а также положительная демография.
«По переписи 2021 года в городе было около 342 тыс. жителей, а по данным регистрационного учета сейчас, вместе с временно зарегистрированными, набирается больше полумиллиона человек. Для инвестора растущее население означает и рынок сбыта, и рабочие руки. Бюджетная отдача это подтверждает: по собственным доходам город дает порядка 10% краевого бюджета — около 62 млрд руб. в год»,— рассказывает господин Пташник.
Подробнее об инвестиционной привлекательности Новороссийска чистайте в материале «Review. Юг России» — «Деньги заходят в порт»