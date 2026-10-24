Эксперт: главный резерв роста экономики Новороссийска — в углублении переработки

«Портовый и курортный Новороссийск могут сосуществовать, но для этого необходимы грамотное зонирование, развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство побережья и решение экологических проблем. В туризме городу стоит конкурировать с Сочи и Геленджиком не только пляжами, но и винными маршрутами, гастрономией и круглогодичными предложениями. При этом 129,8 млрд руб. подписанных соглашений подтверждают интерес инвесторов, но реальную привлекательность города определят фактический объем вложений, сроки запуска проектов и их доходность»,— рассказывает Ярослав Кабаков.