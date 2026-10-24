Деньги заходят в порт

Как отмечает Алексей Вересов, Новороссийску необязательно пытаться стать вторым Сочи — у него другая экономика и другие преимущества. «Я бы делал ставку на винный, гастрономический, деловой и событийный туризм. Это направления, которые могут дополнять промышленную специализацию города, а не конкурировать с ней. Показательно, что среди проектов, представленных на ПМЭФ-2026, есть и гостиничный комплекс в Широкой Балке, и винодельческие хозяйства с туристической составляющей. То есть инвесторы уже видят эту модель развития»,— говорит аналитик.