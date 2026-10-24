Деньги заходят в порт
Какие проекты инвесторы готовы развивать на территории Новороссийска
В Новороссийске реализуется 44 инвестиционных проекта на 433 млрд руб. Только по итогам этого года было заключено еще 14 соглашений почти на 130 млрд. Инвесторы готовы развивать портовую и коммунальную инфраструктуру города, а также вкладываться в его туристический и аграрный потенциал. Эксперты считают, что привлекательным для инвестиций город делает его понятная экономика, наличие инфраструктуры и растущее население.
В 2026 году администрация Новороссийска подписала на ПМЭФ-2026 14 инвестиционных соглашений на общую сумму 129,8 млрд руб. Это на 14,8 млрд руб., или на 13% больше, чем в 2025 году. Как рассказали «Review. Юг России» в администрации города-героя, реализация инвестпроектов позволит создать порядка 800 новых рабочих мест.
«Общий инвестиционный портфель Новороссийска достиг 432,8 млрд руб. В него входят 44 проекта разного масштаба. Их реализация позволит создать около 9 тыс. новых рабочих мест»,— подчеркнули в мэрии.
Один из ключевых инвестпроектов Новороссийска этого года — развитие ООО «УПК НСРЗ». Речь идет о строительстве комплекса для перевалки железорудного сырья мощностью не менее 12 млн тонн в год. «Проект позволит принимать суда дедвейтом до 210 тыс. тонн, что значительно усилит возможности порта. Также предусмотрено строительство новых причалов, станции разгрузки вагонов и установка современного перегрузочного оборудования»,— рассказали в мэрии города-героя. Инвестиции в проект, по информации СМИ, превысят 120 млрд руб.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «УПК НСРЗ» зарегистрировано в Новороссийске в 2021 году. Уставный капитал — 7,35 млрд руб. Основной вид деятельности — «аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом». Генеральный директор Александр Калистратов. Головным предприятием общества является АО «НСРЗ». Выручку ООО «УПК НСРЗ» за годы с момента регистрации показало только в 2025 году — 19 тыс. руб. Убыток компании по итогам прошлого года — 26,1 млн руб., кредиторская задолженность — 727,8 млн руб.
АО «АТЭК» (филиал «Новороссийские тепловые сети») планирует строительство новых централизованных источников тепловой энергии, перспективных котельных № 1 и № 2, внедрение автономных источников тепла, а также реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов, работающих на природном газе. Объем инвестиций в проект — 3,7 млрд руб.
Также, в числе заключенных инвестсоглашений этого года: расширение мощностей для выпуска малых архитектурных форм и уличной мебели под торговой маркой «ТИК» (5 млн руб.; запуск деревообрабатывающего предприятия ООО «Кедр» (420 млн руб.), а также строительство павильона для гигантских черепах и тропических птиц в парке «ДоДо» (5 млн руб.).
В 2026 году на ПМЭФ-2026 администрация Новороссийска и компания «МегаФон» подписали соглашение о создании в городе Центра принятия решений. Речь идет о ситуационном центре региона, который позволит управлять инфраструктурой городов в режиме реального времени. Он будет собирать и обрабатывать данные от 20 муниципальных образований, объединяя информацию от разных служб в единую систему. «Благодаря проекту заработает умный видеомониторинг с аналитикой для поддержания порядка на улицах города, вопросы по ЖКХ и городским сервисам будут решаться в режиме “одного окна”, а также появится непрерывный мониторинг работы городских служб на всей территории региона»,— рассказали в администрации Новороссийска.
Город понятных вложений
По данным Инвестиционного портала Новороссийска, инвестиции в основной капитал (по крупным и средним организациям) за первый квартал текущего года составляли 12,3 млрд руб., что на 600 млн руб. меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года (12,9 млрд руб.). Однако уже во втором квартале инвестиции превысили 32 млрд руб., что почти на 0,5 млрд руб. больше, чем во втором квартале прошлого года (31,58 млрд руб.).
Главное преимущество Новороссийска — это уже сформировавшаяся экономика, считает советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов. В городе, по его словам, есть крупный порт, промышленность, логистика, действующие предприятия и устойчивый спрос на их услуги. Поэтому, отмечает эксперт, инвестору не нужно создавать рынок с нуля. «Что до фактической реализации инвестпроектов, то, по данным администрации города, за девять месяцев 2026 года завершены четыре проекта стоимостью более 12 млрд руб. Это хороший показатель»,— подчеркнул господин Вересов.
Как отмечает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков, Новороссийск привлекателен для инвестиций прежде всего как крупный портовый, промышленный и логистический узел с выходом на внешние рынки. Наиболее перспективны, по словам эксперта, портовая инфраструктура, складская логистика, производство строительных материалов, металлообработка, переработка сельхозсырья, виноделие и туризм.
«Главный резерв роста заключается не в расширении традиционных производств, а в углублении переработки и создании продуктов с высокой добавленной стоимостью»,— говорит собеседник «Review. Юг России».
Директор филиала «Цифра брокер» в Краснодаре Иван Пташник рассуждает, что, если вынести за скобки внешние риски, привлекательность Новороссийска определяется прежде всего портом. Так, грузооборот Новороссийского порта в 2025 году составил 168 млн тонн — это первое место в стране и одно из первых в Европе. Вокруг порта выстроена готовая логистика: железная дорога, терминалы, судоремонт, сервис, складские мощности.
Второй фактор инвестпривлекательности Новороссийска, по словам господина Пташника, — сырье: новороссийская группа месторождений мергеля остается лучшей в стране по запасам и качеству, а это основа цементной промышленности.
«Третий фактор — климат и море, дающие виноградарство и курортную функцию. Четвертый, и его часто недооценивают, — демография. По переписи 2021 года в городе было около 342 тыс. жителей, а по данным регистрационного учета сейчас, вместе с временно зарегистрированными, набирается больше полумиллиона человек. Для инвестора растущее население означает и рынок сбыта, и рабочие руки. Бюджетная отдача это подтверждает: по собственным доходам город дает порядка 10% краевого бюджета — около 62 млрд руб. в год»,— рассказывает господин Пташник.
Грузы в приоритете
По словам Алексея Вересова, в Новороссийске наиболее понятная экономика у проектов, связанных с портом, логистикой и промышленными сервисами. Здесь уже есть грузопотоки, клиенты и потребность в дополнительных мощностях.
«Хороший пример — расширение портовой инфраструктуры стоимостью более 120 млрд руб. Планируется увеличить перевалочные мощности на 12 млн тонн в год. Это инвестиции под конкретную хозяйственную задачу. При этом я вижу потенциал и в переработке сельхозпродукции, энергетике, туризме. Но важно понимать: перспективная отрасль не гарантирует доходность конкретного проекта. Инвестору нужны понятный спрос, прогнозируемый денежный поток и реалистичный срок возврата вложений»,— говорит эксперт.
По мнению Ивана Пташника, наиболее привлекательными для вложений остаются отрасли, связанные с перевалкой и обработкой грузов. Эксперт отмечает, что логика в этом простая: есть устойчивый экспортный поток и дефицит мощностей, а значит, спрос на услугу не нужно создавать с нуля.
«Это видно по масштабу проектов: глубоководный терминал для металлопродукции оценивается более чем в 120 млрд руб. и должен дать около 450 рабочих мест, обсуждается терминал удобрений мощностью 6 млн тонн в год. Вторая группа — промышленность строительных материалов, третья — энергетика и сети, без которых не запустить ни одно из перечисленного. Туризм и виноделие в деньгах несопоставимы, но у них другая функция: они создают занятость там, где порт ее не создает, и формируют образ города»,— рассказывает директор филиала «Цифра брокер» в Краснодаре.
По его словам, в промышленности приоритеты задаются логикой доступных ресурсов. Это производство стройматериалов на местном сырье, судоремонт и портовое машиностроение, металлообработка и сервис для терминалов, пищевая переработка, включая зерно, масличные и виноматериалы.
Отдельная, менее заметная ниша — легкая промышленность: в городе уже работает около 25 швейных производств, и это тот тип бизнеса, который не конкурирует за воду и большие участки.
Алексей Вересов в качестве перспективных для инвестиций отмечает, в первую очередь, те производства, которые могут встроиться в существующие цепочки поставок. Это металлообработка, ремонт промышленного и портового оборудования, производство комплектующих, упаковки, переработка сельхозсырья.
«Важно наличие устойчивого заказчика. Если предприятие может работать с действующими промышленными компаниями и логистическими операторами, у него изначально более понятная модель сбыта. С другой стороны, говоря о промышленности, всегда нужно учитывать и экологические ограничения. Для Новороссийска, где промышленные, жилые и рекреационные территории расположены достаточно близко, это принципиально»,— говорит советник Ассоциации корпоративных казначеев.
От миндаля до винограда
Алексей Вересов выделяет в качестве привлекательных для инвесторов отраслей в экономике Новороссийска — виноградарство и переработку сельхозпродукции. По его словам, наиболее интересна модель, когда компания не ограничивается выращиванием сырья, а создает конечный продукт и развивает собственные каналы продаж.
«Например, на ПМЭФ-2026 представили проекты расширения винодельческих хозяйств и создания миндального сада. Это хороший пример сочетания сельского хозяйства, переработки и туризма. Но я бы обратил внимание на длительный инвестиционный цикл. Виноградник или сад не начинает приносить полноценную выручку сразу после закладки, а расходы на обслуживание проекта возникают с первого дня. Поэтому критичны достаточный запас финансирования и возможность пережить несколько сезонов до выхода на плановую доходность. Я считаю, что проекты с высокой добавленной стоимостью и несколькими источниками выручки могут быть наиболее интересны для этой территории»,— говорит эксперт.
В администрации Новороссийска подтвердили планы по закладке первого в Краснодарском крае миндального сада. Соглашение об этом также было подписано на полях ПМЭФ-2026. На территории сада планируется высадка 1680 деревьев миндаля сортов «Кармель», «Нонпарель» и «Монтерей», а также 200 деревьев персика сорта «Глория». Ожидаемый объем сбыта миндаля — три-пять тонн в год. Инвестор и объем вложений не разглашаются.
Иван Пташник уверен, что для Новороссийска наиболее перспективны в инвестиционном плане проекты с высокой добавленной стоимостью на небольшой площади. Виноградарство, считает эксперт, — вне конкуренции: третье место в крае по валовому сбору, около 15,5 тыс. тонн винограда и более 49 млн бутылок вина в год, по трем инвестпроектам заложено свыше 230 гектаров новых виноградников.
«В пакете ПМЭФ на АПК и виноделие приходится 650 млн руб. Добавленная стоимость, а не гектары — вот что в этих условиях работает»,— говорит господин Пташник.
По данным мэрии Новороссийска, в этом году было заключено два инвестсоглашения, касающихся развития виноделия на территории городма. Первое — заключено с винодельней «Valeriy Логинов и 12 друзей». Оно предполагает развитие винного предприятия в районе поселка Большие Хутора. Как сообщал ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко, компания берет курс на использование собственного сырья и планирует увеличить производственную мощность до 200 тыс. бутылок вина в год.
«Проект даст городу десяток новых рабочих мест и туристический поток — порядка 200 человек в год. Гости будут приезжать не только за вином, но и за атмосферой, экскурсиями, местным колоритом»,— рассказал мэр.
Еще один новый проект в виноделии, по словам Андрея Кравченко, реализуется совместно с КФХ «Семирай». Сегодня площадь виноградников в хозяйстве уже превышает 6 гектаров, при этом плотность посадки составляет 4200 лоз на гектар. В планах — расширение площади виноградников до 10 гектаров. Плановая мощность винодельни — более 50 тыс. бутылок в год. «Упор там будет сделан на премиальный сегмент, на качество, вкус и репутацию. Кроме того, хозяйство планирует открыть дегустационный центр»,— уточнил Андрей Кравченко.
Есть, что пить — негде жить
Всего, по информации администрации Новороссийска, на территории города ежегодно туристов принимают 14 виноделен. За девять месяцев 2026 года экскурсии на винодельни города посетили порядка 164 тыс. человек.
Как рассказала «Review. Юг России» cовладелец комплекса «Винотеррия» Инна Нестерова, в этом году, чтобы выжить, новороссийские винодельни работали над привлечением путешественников из Краснодарского края и близлежащих регионов. Это, по ее словам, связано, в том числе, и с безопасностью, и с другими экономическими сложностями.
«Могу констатировать, что людей привлекает уже не просто приезд и посещение винодельни с обычной дегустацией — гости хотят видеть какую-то событийную историю. Поэтому организация каких-то событий, ивентов больше стала привлекать людей на объекты энотуризма»,— рассказывает Инна Нестерова.
По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, сегодня кубанским винодельням не хватает гостиничного сервиса и активностей. «Когда мы говорим про энотуризм, это означает не просто приехать на винодельню и продегустировать местную продукцию, а еще и разместиться, посетить дегустационные залы, иметь возможность проводить различные мероприятия, свадьбы, дни рождения, какие-то конгрессы. Нужно думать, на мой взгляд, именно в эту сторону»,— рассказал собеседник «Review. Юг России».
Он считает, что для развития энотуризма хозяйству нужно иметь от 40 номеров для размещения гостей, а также, помимо дегустации и покупки вин, развивать продажу сувенирной продукции, уникальных гастрономических изысков, предметов искусства, устраивать лектории и экскурсии. «Первое, о чем нужно думать, — это о том, где жить людям, чем занять людей в винных хозяйствах. Если владельцы винных хозяйств будут думать не только о производстве вина, а о чем я сказал выше, развитие энотуризма в Новороссийске безграничное»,— резюмировал Алексан Мкртчян.
Потенциал курорта
По словам Ярослава Кабакова, портовый и курортный Новороссийск могут сосуществовать, но для этого необходимы грамотное зонирование, развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство побережья и решение экологических проблем. «В туризме городу стоит конкурировать с Сочи и Геленджиком не только пляжами, но и винными маршрутами, гастрономией и круглогодичными предложениями. При этом 129,8 млрд руб. подписанных соглашений подтверждают интерес инвесторов, но реальную привлекательность города определят фактический объем вложений, сроки запуска проектов и их доходность»,— говорит эксперт «Финама».
Иван Пташник уверен, что промышленный и курортный Новороссийск соседствуют, вопрос — в пропорциях. Так, по словам эксперта, за 2025 год город принял 1,58 млн туристов, доходы отрасли составили 4,6 млрд руб., прогноз на 2026 год — 5,3 млрд. Для сравнения, оборот торговли и общепита в городе — 313,6 млрд руб.
«То есть туризм здесь не альтернатива порту, а дополнение, и исходить разумнее именно из этого»,— говорит собеседник «Review. Юг России».
Как отмечает Алексей Вересов, Новороссийску необязательно пытаться стать вторым Сочи — у него другая экономика и другие преимущества. «Я бы делал ставку на винный, гастрономический, деловой и событийный туризм. Это направления, которые могут дополнять промышленную специализацию города, а не конкурировать с ней. Показательно, что среди проектов, представленных на ПМЭФ-2026, есть и гостиничный комплекс в Широкой Балке, и винодельческие хозяйства с туристической составляющей. То есть инвесторы уже видят эту модель развития»,— говорит аналитик.
По мнению Ивана Пташника, для курортного Новороссийска характерны короткие поездки выходного дня, винный, событийный, деловой и промышленный туризм. «Последний выглядит особенно логичным — редкий город может показать действующий порт мирового масштаба и цементное производство»,— резюмирует директор филиала «Цифра брокер» в Краснодаре.