Число автосервисов в Прикамье выросло на 3,6%

При этом за первые три квартала 2026 года в регионе зарегистрировали 242 автосервиса, а ликвидировали 178. Годом ранее показатели составляли 253 и 173 соответственно. Основную часть рынка составляют индивидуальные предприниматели. На 1 октября 2026 года на них приходилось 79,99% организаций против 77,69% годом ранее. Доля юрлиц за тот же период снизилась с 22,31% до 20,01%.