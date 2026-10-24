Число автосервисов в Прикамье выросло на 3,6%
На 1 октября в Пермском крае насчитывается 1,8 тыс. организаций, занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. Это на 3,63% (или 64 организации) больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «РБК Пермь».
При этом за первые три квартала 2026 года в регионе зарегистрировали 242 автосервиса, а ликвидировали 178. Годом ранее показатели составляли 253 и 173 соответственно. Основную часть рынка составляют индивидуальные предприниматели. На 1 октября 2026 года на них приходилось 79,99% организаций против 77,69% годом ранее. Доля юрлиц за тот же период снизилась с 22,31% до 20,01%.