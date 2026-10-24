Умер заслуженный изобретатель РФ Станислав Петерсон
В Ярославле умер доктор технических наук, профессор Ярославского государственного технического университета Станислав Петерсон. Более 50 лет он посвятил работе в вузе, сообщили в университете.
С 1993 по 2014 год господин Петерсон заведовал кафедрой «Сопротивление материалов». Он преподавал одноименный курс, занимался исследованиями в области оборудования для нефтеперерабатывающих и химических производств, был автором научных работ и учебных пособий.
В 1972 году Станислав Петерсон защитил кандидатскую диссертацию, в 1990-м — докторскую. Он был удостоен звания заслуженного изобретателя Российской Федерации и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.