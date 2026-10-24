Ростовская fashion-индустрия переживает трансформацию бизнес-моделей
На рынке моды Ростовской области наблюдается существенная перестройка бизнес-процессов местных брендов. За последние полтора года в регионе сформировалась новая модель проведения fashion-показов, где ключевую роль играет профессиональное сопровождение брендов. Об этом в рамках деловой программы модного проекта «Новые горизонты» рассказал основатель Fashion_Event_Russia Никита Фоминичев.
«Рынок переполнился брендами в 2024 году, поскольку местные производители стали быстро занимать пустую нишу после массового ухода зарубежных брендов. Сейчас происходит естественный отбор участников», — отмечает спикер. Основным трендом становится привлечение профессиональных креативных директоров, которые совмещают знания о моде с маркетинговыми компетенциями.
Ключевые изменения в индустрии сводятся к переходу от массового участия в недорогих мероприятиях к выборочному присутствию на качественных площадках, внедрению профессионального сопровождения показов, фокусу на создании глубокого смыслового наполнения коллекций и индивидуальному подходу к продвижению брендов разных ценовых сегментов.
Финансовые показатели участия в крупных fashion-мероприятиях региона достигают 120 тысяч рублей за одно выступление, что, по оценкам организаторов, обеспечивает более высокую отдачу по сравнению с участием в менее дорогих проектах.
«Бренды должны понимать свой продукт и целевую аудиторию, а не распыляться на множество недорогих мероприятий», — подчеркивает Никита Фоминичев. Важным фактором успеха становится также грамотное взаимодействие с инфлюенсерами и профессиональным сообществом.