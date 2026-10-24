В Миллеровском районе один человек пострадал от обломков БПЛА
По уточненным данным, в результате падения обломков БПЛА в Миллеровском районе пострадал один человек. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, мужчина был доставлен в центральную районную больницу города Миллерово, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.
От госпитализации пациент отказался, в дальнейшем он будет проходить лечение под наблюдением врачей амбулаторно.
Тем временем в Мясниковском районе завершается ликвидация последствий ночного налета. Аварийные бригады обеспечили в хуторе Калинин переключение электроснабжения на резервную подстанцию без потери мощности. Энергоснабжение 172 частных домов, обесточенных накануне, восстанавливается в штатном режиме.
По состоянию на 09:00 24 октября в Ростовской области отменен режим «Беспилотная опасность».