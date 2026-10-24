В Миллеровском районе один человек пострадал от обломков БПЛА

По уточненным данным, в результате падения обломков БПЛА в Миллеровском районе пострадал один человек. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, мужчина был доставлен в центральную районную больницу города Миллерово, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.