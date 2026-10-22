«Лукойл» отменил ограничения на продажу топлива на АЗС в Карелии
С 22 октября на автозаправочных станциях «Лукойла» в Карелии отменили все ограничения на продажу топлива. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
«Мы снимаем все лимиты по заправке для населения, спецтехники и большегрузов. Кроме того, по многочисленным просьбам жителей снова разрешена продажа топлива в канистры и другую тару»,— заявил гоподин Парфенчиков.
При этом в регионе продолжает работу топливный штаб, который отслеживает ситуацию на рынке и принимает меры для ее стабилизации.