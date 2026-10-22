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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Северо-Запад

«Лукойл» отменил ограничения на продажу топлива на АЗС в Карелии

С 22 октября на автозаправочных станциях «Лукойла» в Карелии отменили все ограничения на продажу топлива. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
В Карелии на заправках «Лукойла» разрешили продавать топливо без лимитов

В Карелии на заправках «Лукойла» разрешили продавать топливо без лимитов

Александр Коряков / Коммерсантъ

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«Мы снимаем все лимиты по заправке для населения, спецтехники и большегрузов. Кроме того, по многочисленным просьбам жителей снова разрешена продажа топлива в канистры и другую тару»,— заявил гоподин Парфенчиков.
При этом в регионе продолжает работу топливный штаб, который отслеживает ситуацию на рынке и принимает меры для ее стабилизации.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор